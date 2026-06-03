Anagni week end a Casa Barnekow

Da frosinonetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, alle 18:30, si è svolto un concerto presso Casa Barnekow ad Anagni. L’esibizione è stata tenuta da un artista specializzato nell’uso della fisarmonica, che ha presentato un programma musicale volto a evidenziare le diverse sfumature dello strumento. L’evento rientra in un calendario di iniziative in corso nella struttura.

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Continua il ricco programma di eventi programmati a Casa Barnekow ad Anagni!Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, EMANUELE VITI in concertoCostruito con l’estro di presentare le molteplici colorature della fisarmonica, questo programma vuole coinvolgere un binomio da sempre presente nell’esistenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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