Anagni week end a Casa Barnekow
Sabato 6 giugno, alle 18:30, si è svolto un concerto presso Casa Barnekow ad Anagni. L’esibizione è stata tenuta da un artista specializzato nell’uso della fisarmonica, che ha presentato un programma musicale volto a evidenziare le diverse sfumature dello strumento. L’evento rientra in un calendario di iniziative in corso nella struttura.
Continua il ricco programma di eventi programmati a Casa Barnekow ad Anagni!Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, EMANUELE VITI in concertoCostruito con l’estro di presentare le molteplici colorature della fisarmonica, questo programma vuole coinvolgere un binomio da sempre presente nell’esistenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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