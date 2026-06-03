Anagni week end a Casa Barnekow

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, alle 18:30, si è svolto un concerto presso Casa Barnekow ad Anagni. L’esibizione è stata tenuta da un artista specializzato nell’uso della fisarmonica, che ha presentato un programma musicale volto a evidenziare le diverse sfumature dello strumento. L’evento rientra in un calendario di iniziative in corso nella struttura.