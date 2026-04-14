Controlli nel week end ladri in trasferta e droga in casa | 5 denunce nel Vco

Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di cinque persone nel Vco. Tra le irregolarità riscontrate ci sono stati furti e detenzione di sostanze stupefacenti in abitazione. Inoltre, un automobilista è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Cinque persone denunciate e un automobilista fermato alla guida con un tasso alcolemico oltre quello consentito dalla legge. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel Vco nel fine settimana dell'11 e 12 aprile.I furti a VerbaniaIn particolare, a Verbania, i militari della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Nove persone denunciate nel week end: i controlli dei carabinieri nel VcoA Omegna, in particolare, un 59enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri Nove persone... Leggi anche: Basse temperature e piogge intense (e neve nel Vco): torna il maltempo nel week end