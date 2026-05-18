Anagni la Terra dei Giganti e la Pietroburgo delle notti bianche a Casa Barnekow

Questo fine settimana, presso la Casa dell'Alchimia, si terranno due eventi letterari che coinvolgono due ambientazioni molto diverse. Il primo appuntamento, sabato 23 maggio, sarà dedicato alla rappresentazione della Terra dei Giganti, un mondo immaginario. Il giorno seguente, domenica 24 maggio, si svolgerà una lettura dedicata alla Pietroburgo delle notti bianche, ambientazione tratta dai grandi romanzi dell'Ottocento che verrà messa in scena. Entrambi gli eventi sono rivolti a un pubblico interessato alla letteratura contemporanea e classica.

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