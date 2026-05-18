Anagni la Terra dei Giganti e la Pietroburgo delle notti bianche a Casa Barnekow

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana, presso la Casa dell'Alchimia, si terranno due eventi letterari che coinvolgono due ambientazioni molto diverse. Il primo appuntamento, sabato 23 maggio, sarà dedicato alla rappresentazione della Terra dei Giganti, un mondo immaginario. Il giorno seguente, domenica 24 maggio, si svolgerà una lettura dedicata alla Pietroburgo delle notti bianche, ambientazione tratta dai grandi romanzi dell'Ottocento che verrà messa in scena. Entrambi gli eventi sono rivolti a un pubblico interessato alla letteratura contemporanea e classica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questo weekend, nella Casa dell'Alchimia, si avvicinano due mondi meravigliosi e magici: la Terra dei Giganti e la Pietroburgo delle notti bianche!Un appuntamento con la letteratura contemporanea e uno con quella dei grandi romanzi dell'800 (che diventa teatro) sabato 23 e domenica 24 maggio ad. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Anagni, a Casa Bernekow "4/3/43 la sera dei miracoli"

Leggi anche: 'La Valle del Cinema', in programma la terza proiezione: c'è 'Le Notti Bianche' di Visconti

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web