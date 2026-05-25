Elezioni amministrative 2026 lo spoglio | chi ha vinto a Santa Marinella e Fondi

Alle 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali a Santa Marinella e Fondi. Lo spoglio delle schede elettorali è iniziato subito dopo la chiusura delle urne. I risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati. Le operazioni di scrutinio proseguiranno nelle prossime ore, per determinare i nuovi sindaci e le assemblee comunali.

Ultime ore di voto a Santa Marinella e Fondi, dove alle 15 si chiuderanno i seggi per le elezioni comunali. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, che definirà il nuovo quadro politico nei due Comuni chiamati a eleggere sindaco e Consiglio comunale. Le urne sono rimaste aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In tutto il Lazio sono 37 i Comuni coinvolti dal turno amministrativo; tra questi, Santa Marinella e Fondi rientrano tra i centri con più di 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale ballottaggio nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi. A Santa Marinella la sfida è tra sei candidati alla carica di sindaco: Emanuele Minghella, Damiano Gasparri, Mariarosaria Rossi, Daniele Renda, Alessio Manuelli e Stefano Marino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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