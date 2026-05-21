La Regione Lazio ha destinato circa 12 milioni di euro negli ultimi anni per affrontare il problema del bullismo nelle scuole. Con questo stanziamento sono stati potenziati gli sportelli di ascolto, che hanno coinvolto circa 140.000 persone. Sono stati attivati complessivamente 356 progetti dedicati alla prevenzione e al supporto contro il fenomeno. La regione ha dichiarato di aver adottato una politica attiva per contrastare il bullismo attraverso iniziative di ascolto e intervento nelle scuole.

“Regione Lazio nel corso di questi anni è stata molto attiva nel contrasto al bullismo. Anche attraverso stanziamenti cospicui: siamo arrivati a circa 12milioni di euro con i quali abbiamo potenziato gli sportelli di ascolto nelle scuole raggiungendo circa 140mila persone e 356 progetti attivati. Nonostante tutto, si arriva sempre ‘dopo’. Dobbiamo impegnarci per fare in modo di arrivare prima che le tragedie accadano”. Sono le parole di Marietta Tidei, Presidente del Gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe del Consiglio Regionale del Lazio, intervenendo a margine del panel ‘Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile’, nell’ambito della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Tidei (Regione Lazio), 12mln per contrastare il fenomeno

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