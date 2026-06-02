Braccianti bruciati vivi ad Amendolara Occhiuto pubblica il video | Notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità

Due braccianti sono stati bruciati vivi in un campo di Amendolara. La scena è stata ripresa in un video pubblicato dal governatore regionale, che ha commentato: “Notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità”. L’incidente si è verificato durante il giorno della Festa della Repubblica, mentre si celebravano gli 80 anni della Repubblica italiana. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle responsabilità dell’evento.

(Adnkronos) – Nel giorno della Festa della Repubblica, mentre l'Italia celebra gli 80 anni del referendum che sancì la nascita della Repubblica, la Calabria resta sotto choc per la strage di Amendolara, nel Cosentino, dove quattro braccianti pakistani sono stati uccisi e dati alle fiamme all'interno di un minivan. Un delitto sul quale la Procura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: La strage dei braccianti pakistani, uccisi in auto e poi dati alle fiamme. Fermate due persone; La strage dei braccianti uccisi e bruciati nel minivan: l’agguato alla pompa di benzina, la pista del racket dei caporali; Quattro braccianti bruciati vivi in Calabria, due fermi: le telecamere hanno ripreso il delitto; Cosenza, 4 cadaveri di migranti trovati in auto sulla statale 106. Si indaga per omicidio.

Leggere di quattro braccianti bruciati vivi in un'auto mi addolora e nello stesso tempo mi porta a dire che questa Italia non mi appartiene. Le istituzioni hanno fallito. x.com

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Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Le immagini delle telecamereDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad ... ilmattino.it