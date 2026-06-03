A distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici, un ex allievo del celebre talent show di Maria De Filippi è tornato al centro dell’attenzione per una vicenda giudiziaria che sta facendo molto discutere. Il suo nome è finito sulle cronache nazionali dopo un episodio avvenuto in una struttura sanitaria della Capitale, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’apertura di un procedimento nei suoi confronti. Una storia dai contorni ancora da chiarire e che ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul suo passato televisivo. Amici, arrestato uno dei concorrenti storici: chi è e cosa è successo. Il protagonista della vicenda è Simone Benedetti, ex ballerino che in passato aveva preso parte ad Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Amici, concorrente arrestato con accuse davvero pesantissime: scandalo per il programma di Maria De Filippi

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