Durante il quarto appuntamento del serale di Amici 25, trasmesso su Canale 5, è stato annunciato che un allievo deve lasciare immediatamente il programma. Maria De Filippi ha comunicato questa decisione, lasciando la concorrente sorpresa. Alla fine della serata, Caterina è stata eliminata definitivamente dal talent show. L’episodio ha suscitato reazioni tra i presenti e gli spettatori a casa.

Il quarto appuntamento del serale di Amici 25, trasmesso su Canale 5, si è chiuso con l’eliminazione definitiva di Caterina. La puntata si è sviluppata in tre manche, tra sfide ravvicinate, valutazioni non sempre concordi e un confronto acceso su alcune scelte di gara. In studio erano presenti come ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. A giudicare le esibizioni degli allievi: Elena D’Amario, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio. Nel corso della serata più concorrenti sono finiti al ballottaggio, fino alla decisione finale comunicata in diretta. Prima manche: sfide equilibrate e tensione tra giuria e docenti. La prima manche ha visto contrapposte le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Emanuel Lo e Anna Pettinelli.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Devi lasciare subito il programma”. Amici 25, l’annuncio di Maria De Filippi e lei spiazzata: “Prima fatemi dire una cosa”

“Devi lasciare la scuola”. Amici 25, l’annuncio di Maria De Filippi e l’allieva spiazzataColpi di scena ed emozioni nel quarto appuntamento con il serale di Amici 25, andato in onda su Canale 5.

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