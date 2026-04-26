Amici sorpresa per Malgioglio | torta e lacrime con Maria De Filippi

Durante la puntata di Amici trasmessa il 25 aprile, Maria De Filippi ha organizzato una sorpresa per Cristiano Malgioglio, che ha coinvolto una torta e alcune emozioni visibili sul suo volto. La conduttrice ha accolto il cantante con un gesto inatteso, lasciando spazio a momenti di commozione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno assistito a una scena inaspettata all’interno del programma.

? Cosa sapere Maria De Filippi organizza sorpresa per Cristiano Malgioglio durante il Serale di Amici il 25 aprile.. Il festeggiamento per il paroliere precede lo scontro tecnico tra Malgioglio e Anna Pettinelli.. Durante la puntata del Serale di Amici 2026, trasmessa sabato 25 aprile, una sorpresa organizzata da Maria De Filippi ha trasformato l’inizio dello show in un momento celebrativo per Cristiano Malgioglio. Il clima nello studio di Canale 5 è cambiato bruscamente dopo la presentazione dei giudici e dei professori. La conduttrice ha interrotto il consueto svolgimento della serata per introdurre una sorpresa non prevista dal paroliere. Grazie all’intervento dei ballerini Mattia Zenzola e Isobel Kinnear, è stata portata in scena una torta monumentale con le candeline accese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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