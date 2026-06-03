Alfa Romeo sarà lo sponsor ufficiale del team italiano alla 38ª America’s Cup del 2027, affiancando Luna Rossa. La collaborazione è stata annunciata oggi, con il marchio del Biscione che entrerà a far parte del progetto come partner ufficiale. La squadra si prepara a competere nella regata internazionale, con obiettivi di successo e visibilità globale. Nessun dettaglio su accordi finanziari o durata della partnership è stato divulgato.

Spiega le vele e punta dritto alla storia il nuovo sodalizio tra Alfa Romeo e Luna Rossa. Il brand del Biscione sale a bordo come Official Sponsor del team italiano, pronto a sfidare le onde e i rivali nella leggendaria cornice della 38ª America’s Cup ( www.americascup.com ). L’orizzonte è uno solo, ambizioso e nitido: portare finalmente in Italia la mitica Brocca d’Argento, un trofeo che per noi non è mai stato così vicino. Lo spettacolare Golfo degli Angeli di Cagliari, teatro della Preliminary Regatta Sardinia, ha infatti sancito il trionfo di Luna Rossa 2 (la barca italiana del principal team) all’appuntamento che ha dato ufficialmente il via alla «Road to Naples 2027». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - America’s Cup 2027, svolta italiana: Alfa Romeo al fianco di Luna Rossa

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