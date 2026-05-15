America’s Cup 2027 | Deloitte entra in Luna Rossa con dati e strategia

Deloitte ha annunciato la sua collaborazione con il team Luna Rossa in vista della America’s Cup 2027. La società fornirà supporto con analisi di dati e strategie tecniche per migliorare le decisioni durante le regate. Questa partnership prevede l’apporto di competenze specializzate nel trattamento delle informazioni e nell’ottimizzazione delle performance delle imbarcazioni. La collaborazione si concentrerà sull’utilizzo di strumenti analitici avanzati per affinare le scelte tattiche in gara.

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