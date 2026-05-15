America’s Cup 2027 | Deloitte entra in Luna Rossa con dati e strategia
Deloitte ha annunciato la sua collaborazione con il team Luna Rossa in vista della America’s Cup 2027. La società fornirà supporto con analisi di dati e strategie tecniche per migliorare le decisioni durante le regate. Questa partnership prevede l’apporto di competenze specializzate nel trattamento delle informazioni e nell’ottimizzazione delle performance delle imbarcazioni. La collaborazione si concentrerà sull’utilizzo di strumenti analitici avanzati per affinare le scelte tattiche in gara.
? Domande chiave Come influenzeranno i dati di Deloitte le decisioni tattiche in regata?. Quali competenze tecniche porterà il colosso della consulenza a Luna Rossa?. Perché la gestione dei dati diventerà decisiva quanto la velocità degli scafi?. Come cambierà l'impatto sociale del team verso l'appuntamento di Napoli?.? In Breve Fabio Pompei di Deloitte Central Mediterranean punta su innovazione e sviluppo sociale.. L'accordo integra analisi dati e pianificazione per la sfida di Napoli 2027.. La gestione scientifica dei dati mira a ottimizzare risorse umane e materiali.. Il supporto strategico rafforza la struttura operativa del team per il triennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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