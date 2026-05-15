Luna Rossa e Deloitte insieme verso l' America' s Cup di Napoli 2027

Luna Rossa e Deloitte hanno annunciato una collaborazione in vista dell'America's Cup 2027, che si svolgerà a Napoli. Deloitte entra a far parte del team come sponsor ufficiale nella categoria Professional Consulting Services. La società di consulenza fornirà supporto tramite le proprie competenze tecniche e strategiche, senza ulteriori dettagli su accordi o impegni specifici. La partnership riguarda esclusivamente l'aspetto tecnico e di consulenza, senza coinvolgimento diretto nelle attività sportive.

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