Luna Rossa e Deloitte insieme verso l' America' s Cup di Napoli 2027
Luna Rossa e Deloitte hanno annunciato una collaborazione in vista dell'America's Cup 2027, che si svolgerà a Napoli. Deloitte entra a far parte del team come sponsor ufficiale nella categoria Professional Consulting Services. La società di consulenza fornirà supporto tramite le proprie competenze tecniche e strategiche, senza ulteriori dettagli su accordi o impegni specifici. La partnership riguarda esclusivamente l'aspetto tecnico e di consulenza, senza coinvolgimento diretto nelle attività sportive.
Luna Rossa e Deloitte stringono un'alleanza in vista dell'America's Cup 2027, che si terrà a Napoli. La società di consulenza professionale entra nel team velico italiano come sponsor ufficiale nella categoria Professional Consulting Services, mettendo a disposizione le proprie competenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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