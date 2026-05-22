Street food e birra artigianale in piazza | a Sarno il Brew Fest Italia

Fino a domenica 24 maggio, Piazza 5 Maggio '98 a Sarno ospita il Brew Fest Italia, un evento dedicato alla birra artigianale e allo street food. La manifestazione propone diversi stand dove vengono servite birre prodotte da birrifici artigianali e cibi di strada preparati da vari operatori. L'evento è aperto al pubblico e si svolge durante tutto il fine settimana, con orari che vanno dalla mattina alla sera. La piazza si trasforma in un punto di ritrovo per appassionati e curiosi.

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