Street food e birra artigianale in piazza | a Sarno il Brew Fest Italia
Fino a domenica 24 maggio, Piazza 5 Maggio '98 a Sarno ospita il Brew Fest Italia, un evento dedicato alla birra artigianale e allo street food. La manifestazione propone diversi stand dove vengono servite birre prodotte da birrifici artigianali e cibi di strada preparati da vari operatori. L'evento è aperto al pubblico e si svolge durante tutto il fine settimana, con orari che vanno dalla mattina alla sera. La piazza si trasforma in un punto di ritrovo per appassionati e curiosi.
Proseguirà fino a domenica 24 maggio il Brew Fest Italia, festival di birra artigianale e street food allestito in Piazza 5 Maggio '98 a Sarno. Gli stand aprono ogni sera dalle 18:00 e restano attivi fino all'1:00-2:00 di notte. L'ingresso è gratuito. La manifestazione comporta modifiche alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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