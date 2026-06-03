amendolara dalle telecamere di sorveglianza il fermo di due sospettati

Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno fermato due sospettati in relazione alla morte di quattro braccianti pakistani avvenuta in un minivan a Amendolara. Le indagini si basano anche sui filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito a identificare i sospettati. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi o sull’identità delle persone fermate. La procura sta proseguendo le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.