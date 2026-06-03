Amendolara dalle telecamere di sorveglianza il fermo di due sospettati
Le forze dell'ordine hanno fermato due sospettati in relazione alla morte di quattro braccianti pakistani avvenuta in un minivan a Amendolara. Le indagini si basano anche sui filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito a identificare i sospettati. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi o sull’identità delle persone fermate. La procura sta proseguendo le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Svolta decisiva nelle indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti di nazionalità pakistana sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. Le autorità hanno infatti proceduto al fermo di due persone con l’accusa di omicidio plurimo, ritenendole i diretti responsabili dell’eccidio consumatosi presso una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106. A incastrare i presunti responsabili un filmato delle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio. Il filmato restituisce una sequenza di inaudita ferocia, definita dagli stessi investigatori come una vera e propria “trappola di fuoco”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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