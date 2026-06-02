Le immagini della videosorveglianza mostrano chiaramente la dinamica dell'omicidio di quattro braccianti ad Amendolara. La registrazione conferma i dettagli dell'aggressione e la presenza di due sospettati, attualmente sotto fermo. La videosorveglianza è stata determinante per ricostruire i passaggi dell'evento e identificare i soggetti coinvolti. Le indagini proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto del delitto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le immagini della videosorveglianza chiariscono quanto accaduto ad Amendolara. Emergono dettagli sempre più drammatici sull’omicidio dei quattro braccianti agricoli di origine pachistana, trovati morti ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le verifiche condotte dagli investigatori hanno confermato che le vittime sono state bruciate vive all’interno del veicolo in cui si trovavano. La svolta nelle indagini grazie alle telecamere. I sospetti iniziali degli agenti della Squadra Mobile di Cosenza hanno trovato riscontro nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di un distributore di carburante, teatro del tragico episodio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Amendolara, il video conferma l’orrore del delitto dei 4 braccianti: la dinamica, fermati due sospettati

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