Archiviato il referendum sulla giustizia è un profluvio di commenti sugli effetti politici del risultato. È normale e per certi versi scontato che sia così. Se avesse vinto il Sì saremmo qui a chiederci quale sarebbe stata la prossima mossa del governo Meloni, magari le prossime riforme da mettere in cantiere. Ha vinto invece il No e, al di là della curiosità sulle mosse del centrosinistra, che galvanizzato pensa già alle prossime Politiche, c'è chi riflette sugli effetti immediati a livello politico. Va dritto al sodo Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Il risultato di questo referendum - dice all'Ansa... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme di Fazzolari: "Ora l'azione delle toghe sarà più invasiva". Che cosa può succedere adesso

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