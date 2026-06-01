Con l' immigrazione fuori controllo ciò che è successo a Parigi può succedere anche in Italia

A Parigi, dopo la vittoria in Champions League, si sono registrati 780 arresti, un morto, centinaia di feriti tra agenti e civili, incendi, saccheggi e devastazioni. Si teme che con l’immigrazione fuori controllo, eventi simili possano verificarsi anche in Italia. Un commento politico evidenzia come la situazione sia complessa e difficile da gestire, mentre si riflette sulle conseguenze di episodi di violenza e disordini nelle città europee.

Troppo facile dire che Matteo Salvini insegue Roberto Vannacci, quando riflette amaro sulle conseguenze della vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germani: 780 arresti, un morto, centinaia di feriti, tra cui decine di agenti, incendi, saccheggi e devastazioni. Il leader della Lega dice semplicemente la verità: «Molti fermati sono ragazzi delle seconde generazioni, quelli ben integrati e che pagheranno le pensioni. Marine Le Pen e Jordan Bardella: l’anno prossimo toccherà a voi rimediare ai disastri di Emmanuel Macron e dei socialisti». Più che un’analisi polemica, è una constatazione della realtà, ma tanto basta per esporlo agli attacchi della nostra opposizione di strumentalizzare politicamente il disordine e il disagio degli immigrati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Situazione in Francia Fuori controllo: UE Rischia Crisi Sistemica

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