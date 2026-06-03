amelia verini denuncia insulti razzisti contro mattarella

Un consigliere comunale ha rivolto insulti razzisti contro il Presidente della Repubblica, che sono stati diffusi sui social media. Nelle immagini circolate, si vedono commenti con epiteti offensivi e discriminatori rivolti al capo dello Stato. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di associazioni e figure pubbliche, che condannano fermamente i commenti e chiedono interventi delle autorità competenti.

Chi è il consigliere comunale che ha insultato il Presidente?. Quali epiteti razzisti sono stati usati contro Mattarella sui social?. Perché il senatore Verini chiede un distanziamento immediato alla destra?. Come influirà questo scontro sulla dignità delle istituzioni di Amelia?.? In Breve Dino Settimi ha pubblicato epiteti razzisti e riferimenti all'Alzheimer sui social.. L'episodio avviene durante le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Costituzione.. Il gruppo consiliare Un Patto Avanti ha condiviso la segnalazione del PD.. Verini chiede alle forze di governo reazioni concrete per tutelare Amelia.. Il caso Settimi: insulti al Presidente Mattarella scuotono la politica di Amelia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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