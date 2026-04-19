Insulti razzisti a Danso il Tottenham sporge denuncia

Il club di calcio ha presentato una denuncia alle autorità britanniche riguardo a commenti offensivi e razzisti diffusi sui social media. Gli insulti sono stati rivolti a un giocatore specifico durante una partita recente e sono stati condivisi online da alcuni utenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e procedere con eventuali azioni legali. La società ha condannato fermamente ogni forma di discriminazione.

Il Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin Danso, accusato di aver causato il gol, nei minuti di recupero, di Georginio Rutter che ha fatto agguantare il definitivo 2-2 al Brighton nel match del 18 aprile con gli Spurs. Un risultato che mantiene il Tottenham in zona retrocessione in Premier League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tottenham Hotspur (@spursofficial) Il Tottenham ha condannato il “ razzismo vile e disumanizzante ” rivolto a suo giocatore. “Dalla partita di ieri contro il Brighton, disputata durante il weekend ‘No Room For Racism’ della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua ad essere, oggetto di significativi e aberranti insulti razzisti sui social media”, spiega il club londinese.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denuncia Notizie correlate Caso Kean: tipster denuncia insulti razzisti e minacce violenteIl tipster Kristian Pengwin ha diffuso una nota ufficiale per denunciare un violento episodio di aggressione verbale subito da parte dell’attaccante... Anche Lloyd Kelly, come Vinicius, denuncia insulti razzisti: “Tornate allo zoo”L’americano Lloyd Kellycentrale Juveha denunciato insulti razzisti nel loro reti sociali dopo la sconfitta contro il Galatasaray (5-2) nell’andata... Una raccolta di contenuti Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denunciaIl Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin Danso, accusato di aver causato il gol, nei minuti di ... lapresse.it Il Tottenham di De Zerbi rischia la retrocessione, l'errore di Danso costa caro: sui social insulti razzistiIl difensore ha commesso un errore sabato in occasione del pareggio del Brighton, la squadra di De Zerbi è ancora terzultima. Gravi commenti sui profili social del giocatore: «Il club sta prendendo pr ... corriere.it