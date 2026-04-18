Un tipster ha diffuso una nota ufficiale in cui denuncia di essere stato vittima di insulti razzisti e minacce violente da parte di Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L’episodio riguarda un episodio di aggressione verbale avvenuto recentemente, che ha coinvolto direttamente il calciatore e il testimone. La vicenda è stata resa pubblica attraverso la comunicazione del tipster, senza ulteriori dettagli o commenti.

Il tipster Kristian Pengwin ha diffuso una nota ufficiale per denunciare un violento episodio di aggressione verbale subito da parte dell’attaccante della Fiorentina, Moise Kean. L’episodio, avvenuto durante un incontro organizzato dal programma televisivo Le Iene, ha il protagonista del mondo dei pronostici sportivi vittima di minacce e di commenti discriminatori riguardanti la sua origine nazionale, scatenando polemiche anche sulla gestione istituzionale del club fiorentino. Dall’analisi tecnica all’aggressione verbale: la dinamica dello scontro. Ciò che era iniziato come un normale confronto mediatico si è trasformato in un atto di intimidazione unilaterale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Kean: tipster denuncia insulti razzisti e minacce violente

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