Ambra Angiolini ha ripreso a cantare con un jingle per Dietorelle, che sta diventando virale sui social. È il suo primo grande ritorno alla musica dopo diversi anni. Il brano pubblicato come pubblicità sta ottenendo ampio riscontro online, diventando un tormentone tra gli utenti. L’artista aveva già collaborato in passato con progetti musicali, ma questa è la sua prima partecipazione ufficiale in un ruolo principale nel settore da tempo.

Ambra Angiolini torna alla musica con un progetto che segna il suo ritorno più sostanzioso al canto da molti anni. La protagonista è il nuovo jingle Basta il nome, creato per la campagna pubblicitaria di Dietorelle, il marchio di caramelle senza zucchero della Sperlari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) Il brano, spiega il Corriere della Sera, non è una semplice base pubblicitaria. Ambra ne è co-autrice e direttrice artistica: la canzone nasce da una sua idea ed è stata scritta insieme al produttore Fabio Gargiulo, che ne cura la produzione per BKM Production. Attorno al pezzo ruota un intero progetto chiamato Dietorelle Disco Club, uno spazio immaginario ispirato alle discoteche degli anni Ottanta e Novanta, completo di videoclip, coreografie e contenuti social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ambra Angiolini torna a cantare: il jingle per Dietorelle è già un tormentone social

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