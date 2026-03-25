Tra le tendenze della stagione, il top a collo alto senza maniche si distingue per il suo stile minimal e versatile, richiamando gli anni ’90. Questo capo, che può essere abbinato a diverse soluzioni di outfit, torna in voga come elemento di eleganza discreta. La sua semplicità consente molteplici interpretazioni, rendendolo un passe-partout per look contemporanei e raffinati.

T ra i grandi ritorni della stagione, il top a collo alto senza maniche si distingue per la sua eleganza discreta. Ma come abbinarlo senza risultare troppo basic? La risposta sta nelle proporzioni e nei contrasti: volumi morbidi, tessuti fluidi e capi sartoriali aiutano a valorizzarlo, trasformandolo nel fulcro di outfit contemporanei e raffinati. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con i pantaloni sartoriali L’outfit primaverile da donna in carriera che sembra uscito da Love Story, la serie tv con Sarah Pidgeon nei panni della moglie di JFK Junior: pantalone sartoriale bianco e top a collo alto senza maniche. Top a collo alto senza maniche: idee look PE2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Minimal, versatile e ispirato agli anni ’90, il top a collo alto senza maniche torna protagonista e si presta a combinazioni eleganti e contemporanee

Articoli correlati

Leggi anche: Dal brushing morbido allo chignon destrutturato, ecco gli hair look minimal ed eleganti dell’icona degli anni ’90

Dalle passerelle allo street style, i military pants tornano di tendenza: ecco come abbinare i pantaloni cargo con cinque combinazioni eleganti e contemporaneeDalle origini militari allo street style contemporaneo, i pantaloni cargo continuano a reinventarsi stagione dopo stagione.