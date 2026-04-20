Di già? Il gossip su Ambra Angiolini e il nuovo compagno

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una relazione tra Ambra Angiolini e il suo nuovo compagno, Pico Cibelli. La coppia sembra aver consolidato il loro legame, generando interesse tra il pubblico e i media. La notizia ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre entrambi i protagonisti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli sta diventando sempre più seria e sta attirando l’attenzione di tutto il mondo dello spettacolo italiano. L’attrice e conduttrice, ex star di Non è la Rai, sembra aver trovato una nuova stabilità sentimentale accanto al presidente di Warner Music Italia. La loro relazione è iniziata solo qualche mese fa e ha preso forma in questa primavera 2026. Dopo essersi frequentati con discrezione, i due sono ormai usciti allo scoperto: messaggi social, scatti che mostrano grande complicità e apparizioni pubbliche che non lasciano più dubbi sulla loro storia. Leggi anche: “Finalmente”. Belen Rodriguez, le indiscrezioni parlano chiaro: è fatta “Di già?”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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