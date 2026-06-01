Ambra Angiolini è apparsa recentemente in uno spot pubblicitario di un noto marchio di caramelle, Dietorelle. L’attrice e cantante ha dichiarato di aver avuto libertà creativa totale nel ruolo, sottolineando di non essere solo testimonial. La sua partecipazione segna il suo ritorno nel mondo della pubblicità, dopo aver raggiunto popolarità negli anni Novanta come protagonista di un programma televisivo.

Gran ritorno di Ambra Angiolini che diventa volto testimonial di un noto marchio di caramelle. Dietorelle sceglie l’ex ragazzina pop di Non è la Rai e solletica la passione per il canto di Ambra che già negli anni Novanta spopolò a livello canoro. In una caption Instagram l’artista racconta di aver scritto e immaginato lei stessa lo spot: “Quando un brand come Dietorelle ti lascia la libertà di fare un viaggio creativo, smetti di essere solo un volto. E da qui è nato uno spot che ho scritto e immaginato esattamente come lo vedete”. Ambra Angiolini torna al centro della scena, ma questa volta non solo davanti alla telecamera. L’attrice e cantante ha firmato personalmente lo spot Dietorelle, postando il videoclip sui suoi social. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ambra Angiolini firma lo spot Dietorelle: “Libertà creativa totale, non solo testimonial”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come vive oggi la signora dei Ferrero Rocher

Notizie e thread social correlati

Via libera per lo spot di Iliad con Megan Gale, giurì boccia il ricorso Fastweb-Vodafone sulla testimonialIl tribunale ha autorizzato la trasmissione dello spot di Iliad con Megan Gale, respingendo il ricorso presentato da Fastweb e Vodafone.

Rai Kids, Genovesi e la tv dei ragazzi: “Totale libertà creativa, contenuti multipiattaforma”. Il fenomeno Pera Toons e il ritorno dei PuffiIl direttore di Rai Kids ha annunciato un cambiamento radicale, con “totale libertà creativa” e contenuti multipiattaforma.

Argomenti più discussi: Ambra Angiolini e Pico Cibelli innamoratissimi alla festa di Sal Da Vinci: matrimonio in vista?; Pico Cibelli, chi è? Età, carriera, fidanzata; Zerocalcare e ‘Due spicci’: è troppo tardi per essere felici?; 20Eventi 2026: svelato il calendario completo della rassegna.

Ambra Angiolini al corteo per Gaza, lei risponde agli insulti sui social: Siete da denunciaDopo gli insulti, il contrattacco. L’attrice e conduttrice televisiva Ambra Angiolini ha risposto su Instagram agli insulti ricevuti da diversi utenti sui social, dopo aver partecipato alla ... milano.repubblica.it