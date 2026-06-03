Amazon i lavoratori scioperano davanti al magazzino in Brianza | Stop a licenziamenti e contestazioni disciplinari
Mercoledì 3 giugno, i lavoratori di un magazzino in Brianza hanno inscenato uno sciopero davanti alla sede di Amazon a Burago Molgora. La protesta è partita in risposta a licenziamenti e contestazioni disciplinari. I dipendenti hanno manifestato in modo pacifico, bloccando temporaneamente l’ingresso e l’uscita del sito. La mobilitazione ha coinvolto diverse persone, che chiedevano di fermare le misure disciplinari e i licenziamenti in corso.
Protesta davanti alla sede brianzola: i lavoratori scioperano davanti al sito di Amazon. La mobilitazione nella mattinata di mercoledì 3 giugno, davanti allo stabilimento di Burago Molgora. Il presidio è stato indetto dalla Usb che denuncia situazioni anomale e gravi all’interno di DEA Srl. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
LAZIENDA È SORDA | Quando il lavoratore viene ignorato
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