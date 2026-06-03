Amazon i lavoratori scioperano davanti al magazzino in Brianza | Stop a licenziamenti e contestazioni disciplinari

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno, i lavoratori di un magazzino in Brianza hanno inscenato uno sciopero davanti alla sede di Amazon a Burago Molgora. La protesta è partita in risposta a licenziamenti e contestazioni disciplinari. I dipendenti hanno manifestato in modo pacifico, bloccando temporaneamente l’ingresso e l’uscita del sito. La mobilitazione ha coinvolto diverse persone, che chiedevano di fermare le misure disciplinari e i licenziamenti in corso.