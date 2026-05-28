Regata delle Repubbliche Marinare | Amalfi prepara la partenza per Pisa
Amalfi ha inviato il suo cavallo alato a Pisa per partecipare alla 71esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. La partenza è prevista nelle prossime ore, con la barca pronta a solcare le acque toscane. La competizione riunisce le rappresentanze storiche delle città marinare italiane, con le imbarcazioni che si contendono il trofeo lungo un percorso di diversi chilometri.
Vola a Pisa per la 71esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, il cavallo alato di Amalfi. L'evento, in programma martedì 2 giugno 2026 sulle paciose acque dell'Arno, si svolgerà come sempre in due momenti: quello rievocativo, con il corteo storico durante il quale sfileranno sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa: presentati gli equipaggi del Galeone Rosso
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