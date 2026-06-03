alzheimer il nuovo test del sangue ottiene la marcatura ce

Notizia in breve

Un nuovo test del sangue per l’Alzheimer ha ottenuto la marcatura CE. Il test permette di confermare o escludere la presenza della patologia amiloide, un segno caratteristico della malattia. È stato sviluppato per identificare la presenza di proteine associate all’Alzheimer attraverso un’analisi del sangue. La certificazione europea permette la commercializzazione e l’uso clinico in Europa. Il test si basa sulla rilevazione di biomarcatori specifici e fornisce risultati in tempi rapidi.