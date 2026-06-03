Alzheimer il nuovo test del sangue ottiene la marcatura CE
Un nuovo test del sangue per l’Alzheimer ha ottenuto la marcatura CE. Il test permette di confermare o escludere la presenza della patologia amiloide, un segno caratteristico della malattia. È stato sviluppato per identificare la presenza di proteine associate all’Alzheimer attraverso un’analisi del sangue. La certificazione europea permette la commercializzazione e l’uso clinico in Europa. Il test si basa sulla rilevazione di biomarcatori specifici e fornisce risultati in tempi rapidi.
Marcatura CE per il nuovo test sul sangue ideato per confermare (o escludere) la patologia amiloide, un segno distintivo della malattia di Alzheime r. Obiettivo, accelerare la diagnosi proprio mentre la ricerca sta sviluppando soluzioni per rallentare o contrastare il cammino della malattia che ‘ruba’ i ricordi. Ad annunciare la marcatura CE IVD per il suo nuovo test sul sangue, sviluppato in collaborazione con Eli Lilly and Company, è stata Roche. Il colosso elvetico ha progettato l’esame per misurare la proteina Tau fosforilata (pTau) 217, un indicatore della patologia amiloide e un segno distintivo di Alzheimer. I risultati del test possono essere utilizzati per confermare o escludere la patologia amiloide in persone che presentano sintomi o disturbi di declino cognitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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