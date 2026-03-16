Prossimamente in prima serata su Canale 5 andrà in onda “Tim Battiti Live Spring”, uno speciale evento musicale che fa parte del celebre festival. La trasmissione vedrà la partecipazione di Hunziker e Alvin, mentre il cast del show sarà protagonista di un concerto che si terrà in una location ancora da annunciare. L’appuntamento rappresenta un momento speciale dedicato alla musica dal vivo.

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BATTITI LIVE SPRING: CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

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Tutto quello che riguarda BATTITI LIVE SPRING CAST DELLO SHOW DI...

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Mediaset annuncia: ecco il cast completo di Tim Battiti Live SpringNuovo show tv musicale su Canale 5. Prossimamente andrà in onda Tim Battiti Live Spring: ecco il comunicato e tutte le info. style.corriere.it