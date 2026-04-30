Su Canale 5, “Tim Battiti Live Spring” ha registrato un buon debutto, posizionandosi come il programma più visto della serata. La nota ufficiale di Mediaset ha evidenziato la performance, definendo l’evento “brillante” e sottolineando la collaborazione tra gli artisti Hunziker e Alvin. La trasmissione ha ottenuto ascolti elevati, confermando il successo di questa prima puntata.

Su Canale 5, ottimo esordio per “ Tim Battiti Live Spring ”: leader della serata. Inizia così la nota ufficiale Mediaset con le dichiarazioni del direttore Scheri. con il 19.45 % di share individui ( 20.28 % di share sul target commerciale) e 2.247.000 spettatori totali. La prima puntata dell’edizione speciale primaverile del popolare festival musicale, condotto da Michelle Hunziker con Alvin, ha toccato picchi di oltre 3.700.000 spettatori totali. Successo anche tra i giovani 15-34enni in cui sfiora il 29 % di share. Sui social #TIMBattitiLive si è posizionato sul podio degli argomenti più discussi. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: TIM Battiti Live Spring, anche nell’edizione primaverile, si conferma un evento musicale capace di coinvolgere il grande pubblico.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 SUGLI ASCOLTI BATTITI LIVE: “UN EVENTO, HUNZIKER-ALVIN BRILLANTI”

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