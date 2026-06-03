Altro mese di disagi a Bari | interventi in ogni quartiere non solo Brt e sottoservizi

Da quotidianodipuglia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bari, nel mese di giugno, continueranno gli interventi di cantiere in diversi quartieri, oltre a quelli già avviati sulla rete BRT e sui sottoservizi. La presenza di lavori in più zone comporterà nuovamente divieti di circolazione e disagi per i residenti. Le opere in corso prevedono interventi diffusi, senza limitarsi a un’area specifica della città. Nessuna modifica alle tempistiche o ai dettagli delle opere è stata comunicata.

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Sarà un altro mese di cantiere quello di giugno a Bari, cosa che implica che sarà anche un altro mese di divieti e disagi per i cittadini, sapendo che i progetti in corso hanno l’obiettivo di migliorare la città e la sua vivibilità. Non solo proseguono gli interventi per la realizzazione del Brt – Bus Rapid Transit, il nuovo servizio di trasporto pubblico che punta a rivoluzionare la mobilità dei baresi, ma procedono anche i cantieri già autorizzati per i sottoservizi, e tutti quei progetti che rientrano sia nei finanziamenti del Pnrr che in altre forme di finanziamento intercettate dall’amministrazione comunale. Per quanto riguarda i lavori... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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