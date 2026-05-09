Cantiere di Via XX Settembre interventi sulla rete del gas per sistemare i sottoservizi

Lavori in corso in Via XX Settembre, dove si stanno effettuando interventi sulla rete del gas per sistemare i sottoservizi. Questi lavori fanno parte di un intervento più ampio di riqualificazione della strada, che rientra nel progetto della filovia. La zona è interessata da lavori di sistemazione e miglioramento delle infrastrutture sotterranee. Le operazioni sono in corso da diverse settimane e coinvolgono diverse squadre di lavoro.

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