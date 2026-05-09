Cantiere di Via XX Settembre interventi sulla rete del gas per sistemare i sottoservizi
Lavori in corso in Via XX Settembre, dove si stanno effettuando interventi sulla rete del gas per sistemare i sottoservizi. Questi lavori fanno parte di un intervento più ampio di riqualificazione della strada, che rientra nel progetto della filovia. La zona è interessata da lavori di sistemazione e miglioramento delle infrastrutture sotterranee. Le operazioni sono in corso da diverse settimane e coinvolgono diverse squadre di lavoro.
Prosegue il lungo intervento di riqualificazione di Via XX Settembre, parte integrante del progetto della filovia.Sui sottoservizi, dopo mesi dedicati al rifacimento di fognature e reti idriche, entra ora nella fase finale la sostituzione della rete del gas, ultimo tassello di un percorso avviato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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