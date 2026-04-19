Ponte del Gatto ultimi interventi sui sottoservizi Poi la demolizione

Sono in corso gli ultimi interventi sui sottoservizi prima della demolizione del Ponte del Gatto. Dopo aver spostato le condotte e le linee sotterranee, si stanno completando le operazioni preparatorie. A breve, verrà avviata la demolizione, che coinvolgerà l’utilizzo di grandi mezzi e di operai specializzati. I lavori si svolgono nel rispetto delle procedure previste per questo tipo di intervento.

Proseguono i lavori per il nuovo Ponte del Gatto. In questi giorni, dopo lo spostamento dei sottoservizi, sono in corso le ultime lavorazioni propedeutiche alla demolizione, che sarà realizzata a breve con l’impiego di grossi mezzi e maestranze specializzate. Il ponte è situato in corrispondenza del principale ingresso della città. Qui per consentire il corretto funzionamento delle utenze, due mesi fa è stato installato un ponte provvisorio in alluminio autoportante nell’area di cantiere, in vista della demolizione della struttura esistente e della successiva ricostruzione. Il ponte realizzato con elementi metallici prefabbricati costruiti su misura, è stato fondamentale, perché consente il passaggio dei numerosi sottoservizi prima ospitati nello scatolato appeso sotto il vecchio ponte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte del Gatto, ultimi interventi sui sottoservizi. Poi la demolizione Notizie correlate Leggi anche: Nuovo Ponte del Gatto, posata la passerella per i sottoservizi Restyling Corso Vittorio Emanuele: interventi ai sottoservizi anche in via VeliaSecondo quanto si apprende, la ditta Spinosa, incaricata dell’appalto, ha affidato in subappalto questa fase degli interventi alla ditta Apicella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte del Gatto, ultimi interventi sui sottoservizi. Poi la demolizione; Il Gatto rosso adesso esiste davvero: la leggenda prende vita, all'ingresso del paese; Il cane Lamù, eroe silenzioso del ponte Morandi saluta il servizio: ora è tempo di pensione; Besozzo, storie di gatti e solidarietà: in biblioteca arriva Primo nome Spelacchio. Ponte del Gatto, dal 20 gennaio cambia la viabilità per i lavoriDa martedì 20 gennaio entrerà in vigore la nuova viabilità in centro, per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, in corrispondenza del principale ingresso cittadino. L’area di ... ilrestodelcarlino.it Nuovo Ponte del Gatto, posata la passerella per i sottoserviziUn ponte provvisorio dove far passare tutti i servizi sotterranei. A Cesenatico proseguono i lavori al Ponte del Gatto in corrispondenza del principale ingresso della città. Per consentire il corretto ... ilrestodelcarlino.it Proseguono i lavori per il nuovo Ponte del Gatto. In questi giorni - dopo lo spostamento dei sottoservizi- sono in corso le ultime lavorazioni propedeutiche alla demolizione. - facebook.com facebook