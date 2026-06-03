Le piogge record cadute nell'Alto Adige hanno riempito le riserve idriche e contribuito a contenere gli incendi in alcune zone. Non sono stati forniti dati precisi sulla quantità di pioggia caduta nelle aree più critiche della provincia. Non si conoscono ancora i dettagli sulle modifiche nelle modalità di gestione delle riserve idriche a seguito di questo evento atmosferico.

Quanto pioggia è caduta esattamente nei punti più critici della provincia?. Come cambierà la gestione delle riserve idriche dopo questo evento?. Quando arriverà la prossima perturbazione prevista per il fine settimana?. Perché questo beneficio idrico rischia di essere solo un sollievo temporaneo?.? In Breve Precipitazioni tra 20 e 50 mm con picco di 60 mm a Fiè allo Sciliar.. Roberto Dinale conferma rimpasto riserve idriche dopo siccità prolungata.. Nuova perturbazione attesa tra la notte di giovedì e venerdì.. Eventi piovosi più rilevanti registrati dalla fine di settembre 2025.. Piogge record in Alto Adige: il sollievo per la siccità e il rischio incendi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: piogge record rimpinguano le riserve e frenano il fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Edilizia Alto Adige: profitti record nel 2025, ora attesa per il futuroNel 2025, il settore edilizio dell’Alto Adige ha registrato un incremento dei profitti rispetto agli anni precedenti, con molte imprese che hanno...

Latte in Alto Adige: fatturato record a 747 milioni di euroNel 2025, il settore lattiero-caseario in Alto Adige ha registrato un fatturato di circa 747 milioni di euro, segnando un record rispetto agli anni...

Temi più discussi: Caldo, caldissimo. Portata dell'Adige -50% rispetto alla media e manca neve in quota: i dati. Scattano le prime ordinanze per emergenza idrica in Alto Adige; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni; Maltempo in otto regioni, allerta gialla anche in provincia di Bolzano; Bacino del fiume Po: niente piogge e caldo sopra la media riducono disponibilità idrica.

In Alto Adige piogge record, attenuato il rischio incendi(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - Non è solo la natura a tirare un sospiro di sollievo in Alto Adige. L'ondata di maltempo delle ultime 24 ore ha mitigato la grave siccità che affliggeva il territorio, riduc ... msn.com

Meteo TRENTINO ALTO ADIGE - Previsioni fino a 15 giorniMercoledì, pressione che si mantiene debole sulla regione. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo decisamente instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali, localmente di forte in ... ilmeteo.it