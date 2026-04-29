Latte in Alto Adige | fatturato record a 747 milioni di euro

Nel 2025, il settore lattiero-caseario in Alto Adige ha registrato un fatturato di circa 747 milioni di euro, segnando un record rispetto agli anni precedenti. La produzione di latte vaccino è aumentata del 2,2%, raggiungendo i 375 milioni di chilogrammi. Questi dati mostrano un andamento positivo del comparto nel corso dell’anno, con una crescita sia in termini di volume che di ricavi.

?? Cosa sapere Fatturato lattiero-caseario in Alto Adige a 747,8 milioni di euro nel 2025. Produzione di latte vaccino in crescita del 2,2% con 375 milioni di kg. Il fatturato del comparto lattiero-caseario in Alto Adige ha raggiunto i 747,8 milioni di euro nel corso del 2025, segnando un incremento della produzione di latte vaccino del 2,2% con un volume totale di 375 milioni di kg. I dati analitici presentati durante l'assemblea generale della Federazione Latterie Alto Adige delineano un quadro .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latte in Alto Adige: fatturato record a 747 milioni di euro Notizie correlate Alto Adige vola: turismo record e boom di presenze estere nel 2025Il settore turistico in Alto Adige mostra una resilienza consolidata, trainato dai flussi internazionali e da un comparto ricettivo che ha chiuso il... Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Latte: la produzione di montagna del Trentino Alto Adige; Latterie. Il giro d'affari vola a 747 milioni grazie a yogurt e formaggi; Il caseificio dell’Alto Adige che punta a fare grandi formaggi di capra come in Francia; L’Italia in cucina: l’Alto Adige Südtirol. Latte: la produzione di montagna del Trentino Alto AdigeLatte la produzione di montagna del Trentino Alto Adige. In Alto Adige la liquidazione è di 71 cent litro e 82 in Trentino, tra le più alte d’Italia. ilnordestquotidiano.it Latterie Alto Adige, 700 milioni di fatturato nel 2024Le dieci cooperative lattiero-casearie dell'Alto Adige hanno registrato nel 2024 un fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro. Le latterie danno lavoro a 1.139 persone e i prodotti ... ansa.it Fino al 16 maggio la città vescovile torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con installazioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo. GUARDA IL VIDEO #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale - facebook.com facebook è uno dei settori più interessati dai rincari dei carburanti e delle materie plastiche da derivati del petrolio. Non mancano le sfide in questo 2026 per i produttori di latte in Alto Adige, oggi in assemblea a Bolzano. x.com