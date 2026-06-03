Altera il software per avere più ferie la Cassazione | leso vincolo fiduciario con la scuola e conferma il licenziamento Sentenza

La Cassazione ha confermato il licenziamento di una dipendente con contratto a tempo determinato in un istituto scolastico di Pavia. La donna aveva modificato il software gestionale per ottenere più giorni di ferie, violando il vincolo fiduciario con l’istituto. La decisione si basa sulla grave infrazione commessa, che ha portato alla perdita definitiva del posto di lavoro. La sentenza ha respinto il ricorso della dipendente, confermando l’assenza di giustificazioni valide.

Una dipendente con contratto a tempo determinato, in servizio presso un istituto scolastico di Pavia, ha perso definitivamente il posto di lavoro a causa di una grave infrazione. Di fronte a questa grave manomissione dei dati, l’amministrazione scolastica ha ritenuto la condotta intollerabile e fortemente lesiva del vincolo fiduciario che deve intercorrere tra la scuola e chi vi lavora. Per questo motivo, nell’ottobre del 2022, è scattato il licenziamento senza preavviso. La vicenda, subito dopo il licenziamento, è approdata nelle aule di tribunale. I giudici hanno esaminato con attenzione le prove e i registri informatici a carico della dipendente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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