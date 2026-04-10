Un operaio di Bari, che si era presentato al concerto di Vasco Rossi fingendo di essere malato, è stato licenziato. Il giudice ha respinto il ricorso presentato dall’uomo, ritenendo che il comportamento abbia violato il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. La vicenda è stata confermata anche in aula, dove sono stati ascoltati testimoni e l’uomo stesso è stato smentito. È stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

"Sto male, ho una forte dissenteria e non posso venire a lavorare oggi e domani". Così un operaio 52enne di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani) aveva giustificato la sua assenza dal lavoro il 26 giugno 2024. Un messaggio su WhatsApp e poi una mail formale al responsabile. Il giorno successivo, anche un certificato medico. In realtà, secondo quanto emerso, l'uomo aveva altri programmi. Con alcuni amici sarebbe salito su un autobus diretto a Bari per assistere al concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola., L'azienda, però, viene a conoscenza della vicenda grazie a dei testimoni. L'8 luglio parte una contestazione disciplinare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, si finge malato e va al concerto di Vasco: operaio licenziato | Il giudice respinge il ricorso: "Leso il vincolo fiduciario"

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Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: il danno e la beffa per il fan sfegatatoUno zaino in spalla, un autobus per Bari e un biglietto per il San Nicola, proprio dove doveva esibirsi Vasco Rossi.

Si parla di: Sto male, non vengo a lavoro, ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all'azienda: ecco come è finita.

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