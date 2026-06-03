Alpinista colpito da un fulmine sul Dente del Gigante salvi lui e il compagno | soccorsi complicati dal maltempo

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un alpinista è stato colpito da un fulmine alla spalla mentre si trovava sul Dente del Gigante. La scarica ha coinvolto anche il suo compagno di escursione, entrambi recuperati nella notte. Le operazioni di soccorso sono state complicate dal maltempo e hanno portato i due a Courmayeur per le cure e gli accertamenti medici. Nessuna delle due persone ha riportato ferite gravi.

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Un alpinista è stato colpito da un fulmine alla spalla sul Dente del Gigante. Soccorsi nella notte lui e il compagno di escursione, sono stati trasferiti a Courmayeur per accertamenti. Il recupero dei due uomini è stato reso difficile dal maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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