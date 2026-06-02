alpinista colpito alla spalla da un fulmine su monte bianco soccorsi bloccati da maltempo

Notizia in breve

Due alpinisti polacchi sono stati soccorsi sul Dente del Gigante, Monte Bianco, dopo che uno è stato colpito da un fulmine alla spalla. L’intervento del Soccorso Alpino Valdostano è ostacolato dal maltempo, che impedisce l’elicottero di decollare. I soccorritori stanno raggiungendo i feriti a piedi. Non ci sono altre persone coinvolte. La zona è sotto condizioni meteorologiche avverse, con temporali in corso.