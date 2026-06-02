Alpinista colpito alla spalla da un fulmine su Monte Bianco soccorsi bloccati da maltempo
Due alpinisti polacchi sono stati soccorsi sul Dente del Gigante, Monte Bianco, dopo che uno è stato colpito da un fulmine alla spalla. L’intervento del Soccorso Alpino Valdostano è ostacolato dal maltempo, che impedisce l’elicottero di decollare. I soccorritori stanno raggiungendo i feriti a piedi. Non ci sono altre persone coinvolte. La zona è sotto condizioni meteorologiche avverse, con temporali in corso.
È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Dente del Gigante, Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi di cui uno colpito ad una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute ma di non poter proseguire. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Una squadra di soccorritori ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ora ferma al Rifugio Torino. Si valuta l'intervento con tecnica alpinistica ma al momento non sarebbe possibile raggiungere i due alpinisti in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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