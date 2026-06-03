Come cambierebbe la guida se il motore termico tornasse dominante?. Quali manovre decisive vengono impedite dalla gestione dei flussi elettrici?. Perché il nuovo regolamento 2026 potrebbe non bastare a salvare l'agonismo?. Quanto incide la gestione energetica sul talento puro del pilota?.? In Breve Ipotesi tecnica prevede passaggio da ripartizione 5050 a rapporto 6040 motore termico.. Critica si riferisce al periodo di trasformazione tecnica iniziato nel 2014.. Nuovo regolamento tecnico entrerà in vigore nel corso dell'anno 2026.. L'analisi riguarda le dinamiche agonistiche osservate durante il Gran Premio del Canada.. Fernando Alonso attacca il sistema ibrido: la Formula 1 ha perso l’anima delle corse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alonso: l’ibrido soffoca la F1 e ne distrugge l’essenza pura

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La reazione straziante di Xabi Alonso dopo le occasioni sbagliate da Asensio e Carreras.

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