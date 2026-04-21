Coulthard avverte la FIA | i regolamenti 2026 minacciano l’essenza della F1

L’ex pilota di Formula 1 ha espresso preoccupazioni riguardo ai nuovi regolamenti previsti per il 2026, affermando che potrebbero compromettere gli aspetti fondamentali dello sport. Coulthard ha inviato un messaggio alla FIA, sottolineando come le modifiche possano influire sulla natura competitiva e spettacolare della Formula 1. La questione riguarda principalmente l’impatto delle norme tecniche e regolamentari sullo svolgimento delle gare e sulla gestione delle squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La leggenda della Formula 1, David Coulthard, ha recentemente espresso le sue preoccupazioni riguardo alla direzione che sta prendendo lo sport, in particolare a causa dei nuovi regolamenti introdotti all’inizio della stagione 2026. Questi cambiamenti hanno creato divisioni significative all’interno del gruppo di team, un fenomeno che ha catturato l’attenzione di molti appassionati e esperti del settore. Con l’introduzione di una nuova formula per i motori, a combustione e elettrica in un rapporto 5050, il panorama della Formula 1 è cambiato radicalmente.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Coulthard avverte la FIA: i regolamenti 2026 minacciano l’essenza della F1. Notizie correlate Leggi anche: Verstappen spiega perché Hamilton si sbaglia sui regolamenti della F1 2026. Verstappen caccia il giornalista: Coulthard accusa la FIAMax Verstappen ha allontanato un giornalista britannico da una sessione stampa durante il Gran Premio del Giappone, scatenando le critiche di David...