Fernando Alonso ha espresso preoccupazione per l’impatto dei motori ibridi sulla Formula 1, sostenendo che questa tecnologia abbia danneggiato lo sport. A pochi mesi dall’entrata in vigore del regolamento del 2026, il pilota ha ribadito le sue perplessità riguardo alla crescente presenza della componente elettrica nelle vetture di Formula 1.

Fernando Alonso torna ad alzare il livello del dibattito sul futuro della Formula 1 e, a pochi mesi dall’introduzione del regolamento 2026, conferma tutte le sue perplessità su una categoria sempre più condizionata dalla componente elettrica. Lo spagnolo, infatti, ritiene che la direzione intrapresa negli ultimi anni abbia progressivamente allontanato la F1 dall’essenza delle corse, trasformando la gestione dell’energia in un fattore determinante e riducendo il margine d’intervento del pilota. Alla vigilia del Gran Premio del Canada, il due volte campione del mondo ha ribadito una posizione che sostiene da tempo, proprio mentre nel paddock si discute di possibili correttivi per il futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso: “L’era dei motori ibridi ha rovinato la F1”

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Fernando Alonso Losing his Mind for 16 minutes....

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