Alonge scuote gli ultimi giorni di campagna | La città meritava un confronto con idee e programmi invece solo fango

Notizia in breve

A pochi giorni dal voto, un candidato ha convocato una conferenza stampa per esprimere il suo punto di vista sulla campagna elettorale. Ha criticato il clima che si è creato, definendolo uno scontro personale, e ha lamentato la mancanza di un confronto basato su idee e programmi per la città. Secondo il candidato, invece di discussioni costruttive, ci sarebbe stata una campagna caratterizzata da attacchi e polemiche. Ha anche presentato alcuni progetti per la gestione amministrativa del territorio.