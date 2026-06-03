Alonge scuote gli ultimi giorni di campagna | La città meritava un confronto con idee e programmi invece solo fango
A pochi giorni dal voto, un candidato ha convocato una conferenza stampa per esprimere il suo punto di vista sulla campagna elettorale. Ha criticato il clima che si è creato, definendolo uno scontro personale, e ha lamentato la mancanza di un confronto basato su idee e programmi per la città. Secondo il candidato, invece di discussioni costruttive, ci sarebbe stata una campagna caratterizzata da attacchi e polemiche. Ha anche presentato alcuni progetti per la gestione amministrativa del territorio.
Dai progetti per la città alle accuse di una campagna elettorale trasformata in scontro personale. Dino Alonge convoca una conferenza stampa a pochi giorni dal voto e sceglie di concentrare il proprio intervento non solo sulle proposte amministrative ma anche sul clima che, a suo dire, avrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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