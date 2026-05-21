Franco Miccichè e gli ultimi giorni da sindaco | Non mi hanno fatto curare la città come volevo
Il sindaco uscente ha concluso il suo mandato dopo più di cinque anni, superando i limiti temporali previsti dalla legge. Durante il suo periodo in carica, ha affermato di non aver avuto le possibilità di intervenire come avrebbe desiderato sulla città. La sua gestione ha portato a un mandato lungo e particolare, che rimarrà nella storia per la sua durata eccezionale. Ora si prepara al passaggio di consegne e alle prossime fasi amministrative.
Il suo mandato passerà alla storia per la durata record, spinta oltre i canonici 5 anni previsti dalla normativa. A pochi giorni dalle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, AgrigentoNotizie ha incontrato il primo cittadino uscente Franco Miccichè: in una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L'addio a Palazzo dei Giganti di Franco Micciché: "Agli agrigentini posso solo chiedere scusa per non essere riuscito a fare ciò che volevo"
Attestato di merito al Cavaliere Franco Messina, il sindaco Miccichè consegna la targa al ComuneUn riconoscimento che valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con dedizione verso Agrigento e l’intera regione...
Teleacras. . Teleacras – Ad Agrigento il Largo Giuseppe Grillo Ad Agrigento, su iniziativa del sindaco, Franco Miccichè, il piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe, in via Atenea, è stato intitolato, a venti anni dalla morte, all’avvocato e giurista Giuseppe G facebook