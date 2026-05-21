Franco Miccichè e gli ultimi giorni da sindaco | Non mi hanno fatto curare la città come volevo

Il sindaco uscente ha concluso il suo mandato dopo più di cinque anni, superando i limiti temporali previsti dalla legge. Durante il suo periodo in carica, ha affermato di non aver avuto le possibilità di intervenire come avrebbe desiderato sulla città. La sua gestione ha portato a un mandato lungo e particolare, che rimarrà nella storia per la sua durata eccezionale. Ora si prepara al passaggio di consegne e alle prossime fasi amministrative.

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