Comunali 2026 a Chieti tutti i programmi a confronto | idee priorità e visioni dei sei candidati sindaco

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, sei candidati sindaco si preparano a presentare i loro programmi a Chieti. La campagna elettorale si avvicina, con le date ufficiali previste per il 24 e 25 maggio e un possibile secondo turno il 7 e 8 giugno. I partecipanti hanno già iniziato a confrontarsi su idee, priorità e proposte per la città, dando il via a una fase di discussione pubblica.

Chieti entra nel vivo della campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Sei candidati sindaco, sei programmi diversi ma anche molti punti di contatto: al centro del confronto ci sono il rilancio della città, la gestione dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindacoCervia (Ravenna), 29 aprile 2026 – Cervia si sta avvicinando a uno degli appuntamenti più delicati e sentiti della sua storia recente: le elezioni... Leggi anche: “Visioni a confronto. Incontro pubblico con i candidati a Sindaco di Arezzo” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali Chieti 2026, presentate le liste: Colantonio sostenuto da Lega, UDC e Azione Politica; Elezioni Chieti, i candidati sindaci e le liste; Elezioni comunali a Chieti: l'elenco completo di tutti i candidati; Amministrative Abruzzo: presentate le liste, 60 i Comuni al voto. Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidatiGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urneLe elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottag ... tg24.sky.it Dal prospetto per il 730/2026 emergono aliquote comunali IRPEF nei capoluoghi fino all’1,2% e soglie di esenzione oltre 20mila euro. - facebook.com facebook