Almaterra Popolare chiude i festeggiamenti di Sant' Antonio | la musica della tradizione in piazza ad Atripalda

Notizia in breve

Almaterra Popolare chiude i festeggiamenti civili di Sant'Antonio di Padova ad Atripalda con un concerto di musica tradizionale in piazza. L’evento si svolge il 3 giugno 2026 e rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative nel corso dei giorni e si conclude con questa esibizione musicale.