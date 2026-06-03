Almaterra Popolare chiude i festeggiamenti di Sant' Antonio | la musica della tradizione in piazza ad Atripalda
Almaterra Popolare chiude i festeggiamenti civili di Sant'Antonio di Padova ad Atripalda con un concerto di musica tradizionale in piazza. L’evento si svolge il 3 giugno 2026 e rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative nel corso dei giorni e si conclude con questa esibizione musicale.
Avellino, 3 giugno 2026 — Sarà Almaterra Popolare a calare il sipario sui festeggiamenti civili in onore di Sant'Antonio di Padova ad Atripalda. Domenica 14 giugno, alle ore 21:30, il gruppo salirà sul palco allestito in piazza Umberto I per l'ultima serata di spettacolo del calendario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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