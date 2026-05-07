Pensione per Gennaro chiude la storica pizzeria Da Vincenzo ad Atripalda

La pizzeria Da Vincenzo, situata ad Atripalda in provincia di Avellino, ha chiuso ufficialmente il 2 maggio. La decisione di interrompere l’attività ha portato alla fine di una presenza storica nel centro del paese. La notizia ha suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di pizza, molti dei quali si sono recati sul posto per salutare il locale prima della chiusura definitiva.

La pizzeria Da Vincenzo ha chiuso i battenti il 2 maggio ad Atripalda, nel comune in provincia di Avellino. A salutare il forno per l'ultima volta è stato Gennaro Iovine, pizzaiolo storico del locale, che ha trascorso l'intera carriera tra quelle mura. Con la sua uscita di scena si conclude.🔗 Leggi su Avellinotoday.it L’ULTIMA INFORNATA DI GENNARINO: CHIUDE LA STORICA PIZZERIA DA “ZIO VINCENZO” Notizie correlate Milano, chiude la storica Pizzeria da Giulio: addio dopo 100 anni? Cosa scoprirai Cosa succederà al locale dopo la scomparsa della gestione storica? Perché la gestione di Mary è arrivata a questo punto? Chi... I titolari in pensione, torna da Bologna per portare avanti la tradizione della storica osteria: "Ho preso la palla al balzo"“Dopo un paio di anni vissuti a Bologna, dove avevo aperto l’Osteria ‘De Burdel’, ho sentito il bisogno di tornare a casa mia" spiega Amadori A... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pensione per Gennaro, chiude la storica pizzeria Da Vincenzo ad Atripalda; Da Vincenzo chiude dopo 50 anni di pizza: Atripalda saluta un pezzo di storia.