All' Università statale di Milano nascono i corsi di laurea online | come funzionano il calendario e come iscriversi

L’Università di Milano ha avviato i corsi di laurea online, chiamati Statale Open. Le iscrizioni sono aperte e il calendario prevede le prime sessioni di esami in modalità digitale. I corsi si svolgono attraverso piattaforme dedicate, con lezioni registrate e sessioni in diretta. La nuova offerta permette agli studenti di seguire i programmi a distanza, senza frequenza in presenza. Le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo.

L'Università degli studi di Milano fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della formazione a distanza e lancia Statale Open. A partire da oggi, 3 giugno, prendono il via le iscrizioni per i primi due corsi di laurea triennali interamente online: Economia aziendale e Sicurezza informatica e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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