Lavorare nel design con e senza laurea corsi di studio tra scuole e università

Nel mondo del design, ci sono percorsi differenti per arrivare a lavorare nel settore. Alcuni scelgono di frequentare corsi di studio nelle scuole o all'università, mentre altri si formano attraverso corsi specifici o autodidattica. La connessione tra le competenze acquisite e il lavoro pratico riguarda anche aspetti come la precisione nel disegno tecnico e la capacità di rappresentare idee graficamente, senza che siano sempre necessari titoli di studio formali.

Cosa hanno in comune la precisione di un disegno tecnico e la proverbiale impenetrabilità grafica dei nomi di una band metal? Entrambe rimandano chi li osserva all’ identità di un prodotto, facilmente incasellabile all’interno di una categoria particolare di consumo, indirizzata a un possibile acquirente specifico. Il design non è solo raffigurazione su un supporto, cartaceo o digitale, di qualcosa che prende vita su stoffa o su altri materiali, ma è la disciplina che studia la progettazione di prodotti e servizi. E servono molte competenze per diventare un operatore di uno dei settori che, prima ancora della pubblicità, rende un prodotto appetibile sul mercato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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How A Film Student Sold Their Screenplay To Hollywood - Ron Mita

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