Tredici scuole due città e un unico sogno | riparte la School Football Cup
Tredici scuole di Forlì e Cesena partecipano alla seconda edizione della School Football Cup Romagna 2026, un torneo dedicato alle scuole della regione. L'evento è organizzato da Nicolas Lazzarini e si svolge nelle due città, coinvolgendo studenti e squadre giovanili. Dopo il buon riscontro dello scorso anno, la manifestazione torna con l'obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e rafforzare il legame tra le scuole partecipanti.
Riparte per il secondo anno consecutivo la School Football Cup Romagna 2026, un evento organizzato da Nicolas Lazzarini che dopo il successo della scorsa edizione, quest'anno vedrà coinvolte non solo le scuole della città di Forlì ma anche quelle di Cesena. Tredici gli istituti partecipanti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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