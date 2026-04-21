Tredici scuole due città e un unico sogno | riparte la School Football Cup

Tredici scuole di Forlì e Cesena partecipano alla seconda edizione della School Football Cup Romagna 2026, un torneo dedicato alle scuole della regione. L'evento è organizzato da Nicolas Lazzarini e si svolge nelle due città, coinvolgendo studenti e squadre giovanili. Dopo il buon riscontro dello scorso anno, la manifestazione torna con l'obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e rafforzare il legame tra le scuole partecipanti.