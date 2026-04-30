Lake Como Football Cup 2026

La seconda edizione della Lake Como Football Cup si terrà dall’1 al 3 maggio 2026, coinvolgendo Lecco e i Comuni vicini come sedi dell’evento. La manifestazione vedrà la partecipazione di squadre giovanili provenienti da diversi paesi, che si sfideranno in incontri di calcio sui campi delle zone interessate. L’evento durerà tre giorni e sarà aperto al pubblico, con partite e attività correlate dedicate ai giovani calciatori.

La seconda edizione della Lake Como Football Cup è pronta a prendere il via dall’1 al 3 maggio 2026, trasformando così Lecco e i Comuni limitrofi in un grande palcoscenico internazionale dedicato al calcio giovanile. Il torneo, organizzato da Eventour in collaborazione con Off Side events.🔗 Leggi su Leccotoday.it COMING UP IN COMO 2026 Notizie correlate Lake Como Walking Festival 2026: "Barche e navette”Presentata la quinta edizione legata in particolare al bicentenario della navigazione dei battelli e alla tradizione tessile lariana Venti percorsi,... E1 Lake Como GP 2026, tutto il programma della gara mondialeQuesto 25 aprile, dalle 11 alle 18, scopri l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque più... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lake Como - Race Off in Diretta Streaming | DAZN IT; Watch Lake Como - Race Off Live Stream Online | DAZN IT; Lake Como : Qualifying Time Trials; Lake Como - Qualifying Races in Diretta Streaming | DAZN IT. From lakeside views to Hollywood stars in the stands, Como 1907 is rewriting the football narrative. By blending football with luxury, lifestyle, and strategic visibility, the club has transformed matches into a global PR powerhouse. - facebook.com facebook